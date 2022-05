Golf: Dutch Open a Victor Perez, Guido Migliozzi chiude 10/o

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 29 MAG – Il Dutch Open va al francese Victor

Perez (67 70 69 69) che in Olanda supera con un birdie alla

quarta buca del play-off il neozelandese Ryan Fox (70 67 70 68)

e festeggia il secondo titolo in carriera sul DP World Tour. A

Cromvoirt, sul percorso del Bernardus Golf (par 72), niente da

fare per Guido Migliozzi. Terzo al termine del “moving day”, il

vicentino ha chiuso la competizione al decimo posto con uno

score di 282 (69 68 70 75, -6) colpi, pagando a caro prezzo un

ultimo round in 75 (+3), con tre birdie, quattro bogey e un

doppio bogey.

La sfida, nei Paesi Bassi, s’è decisa dunque al play-off con

Perez (leader al termine del terzo giro) e Fox che hanno

concluso le 72 buche regolamentari con uno score di 275 (-13).

Poi, alla quarta buca supplementare a spuntarla è stato Perez,

micidiale sul green. Per due volte con le spalle al muro, il

transalpino alla prima e alla terza “hole” dello spareggio ha

imbucato due putt dalla lunga distanza, trovando poi la giocata

vincente. Perez torna così al successo sul DP World Tour a quasi

tre anni dall’ultima volta (Alfred Dunhill nel settembre 2019).

Per quel che riguarda gli altri azzurri, il fiorentino Lorenzo

Gagli s’è classificato 24/o con 285 (-3) davanti al torinese

Edoardo Molinari, 37/o con 287 (-1), al romano Andrea Pavan,

51/o con 290 (+2), e al pugliese Francesco Laporta, 56/o con 291

(+3). Il migliore tra gli italiani è stato dunque Migliozzi,

alla prima top 10 del 2022. (ANSA).



—

