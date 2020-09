“Golf e autismo”, il green oltre ogni barriera

(ANSA) – ROMA, 30 SET – Il “green” oltre ogni barriera

come strumento d’inclusione sociale. Al Tevere Golf di Via del

Baiardo, a Roma, è andato in scena oggi l’evento “Golf e

Autismo – Sport senza barriere”, inserito nell’ambito della

manifestazione “Golf per tutti”.

Organizzata con il patrocinio di MSP Roma e il contributo della

Regione Lazio, l’iniziativa si rivolge anche a persone con

spettro autistico, nell’ambito di una disciplina sportiva

inclusiva e aggregante, per tutti.

Il Tevere Golf, nell’era Covid, per nove giorni ha messo a

disposizione il proprio impianto organizzando lezioni gratuite,

con il supporto dei maestri PGA dell’Academy, per far conoscere

a tutti la bellezza del golf e la sicurezza nel praticarlo, in

mezzo alla natura. (ANSA).



