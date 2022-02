Golf: Emirati Arabi; Laporta parte forte, è terzo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 10 FEB – Buon inizio per Francesco Laporta al

Ras Al Khaimah Classic di golf. Negli Emirati Arabi Uniti, il

pugliese ha chiuso il primo round del torneo del DP World Tour

al terzo posto, con uno score di 66 (-6). Il 31enne di

Castellana Grotte (Bari) – distante tre colpi dalla vetta

occupata dal neozelandese Ryan Fox, primo con 63 (-9) – ha

realizzato sette birdie, tre bogey, con un eagle show alla 13

(par 4). Dove, con un’uscita dal bunker, ha sfoderato una

prodezza con la palla che è finita direttamente in buca. Braccia

al cielo per Laporta che già la scorsa settimana, sempre

nell’Emirato di Ras Al Khaimah, era stato il più brillante tra

gli italiani (ha chiuso il torneo al 21/o posto).

Sul percorso del Al Hamra GC (par 72), Fox – 35enne di

Auckland, numero 211 al mondo con un titolo sul circuito

arrivato nel 2019 a Perth, in Australia – ha due colpi di

vantaggio sul portoghese Ricardo Gouveia, secondo con 65 (-7).

Bagarre al terzo posto dove, oltre a Laporta, ci sono altri otto

concorrenti: tra questi anche lo scozzese Robert MacIntyre e

l’inglese Richard Bland.

Più indietro gli altri azzurri. Edoardo Molinari e Renato

Paratore condividono la 67/a piazza (71, -1). Tre birdie e due

bogey per il torinese, un eagle, un birdie – tutto nelle prime

nove buche giocate – per il romano (partito dalla buca 10) che

paga però a caro prezzo un doppio bogey alla 3 (par 5). A

braccetto anche il bresciano Nino Bertasio e il capitolino

Andrea Pavan, 84/i con 72 (par) davanti a Guido Migliozzi, solo

104/o con 73 (+1). Prova complicata per il fiorentino Lorenzo

Gagli, 122/o con 74 (+2). (ANSA).



