Golf: European Tour, Donaldson ci riprova dopo 6 anni

(ANSA) – ROMA, 31 OTT – Equilibrio e spettacolo al Cyprus

Open dove Jamie Donaldson, dopo oltre sei anni dall’ultima

volta, insegue la quarta vittoria in carriera sull’European Tour

di golf. A Paphos il gallese, con uno score totale di 199 (-14),

è rimasto da solo al comando della classifica.

“Moving day” senza esclusione di colpi a Cipro con Donaldson,

45enne di Pontypridd, tallonato da un quintetto d’inseguitori

composto dal belga Thomas Detry, dall’inglese Marcus Armitage,

dallo scozzese David Drysdale e dai finlandesi Sami Valimaki e

Kalle Samoja, tutti secondi con 200 (-13).

Nessuna chance di vittoria per Lorenzo Gagli. Il fiorentino,

unico azzurro in gara, è scivolato dalla 18/a alla 38/a

posizione.

L’ultima impresa firmata Donaldson sul massimo circuito

continentale risale al 24 agosto 2014 quando riuscì a imporsi

al “D + D Real Czech Masters”. E ora il gallese, che sempre nel

2014 ma a fine settembre, realizzò il punto decisivo per la

vittoria dell’Europa nella Ryder Cup di Gleneagles, in Scozia,

battendo l’americano Keegan Bradley per 4&3, punta una nuova

impresa. A Cipro è lui il favorito, ma la sfida per il titolo è

apertissima. (ANSA).



