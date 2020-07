Golf: European Tour, salta l’Open di Spagna

(ANSA) – ROMA, 14 LUG – Manca solo l’ufficialità, ma l’Open

di Spagna 2020 di golf non si giocherà a causa dell’emergenza

sanitaria.

Salta dunque un altro torneo dell’European Tour. Originariamente

in programma dal 15 al 18 ottobre al Club de Campo Villa di

Madrid, l’evento era stato messo in stand-by dagli organizzatori

che, per quelle date, avevano però già fissato il BMW PGA

Championship, tra gli eventi più importanti (fa parte delle

Rolex Series) del massimo circuito continentale.

Il Coronavirus, oltre all’incertezza circa la presenza del

pubblico sugli spalti, e le difficoltà legate al calendario –

completamente stravolto dalla pandemia – hanno portato alla

decisione.

La competizione, vinta nel 2019 (così come nel 2018) da Jon Rahm

(beniamino del pubblico di casa e numero 2 mondiale), dovrebbe

tornare a disputarsi nel 2021. (ANSA).



