Golf: Eurotour, Hatton tra i quattro leader in Scozia

(ANSA) – ROMA, 30 SET – Dopo la delusione subita in Ryder Cup

l’inglese Tyrrell Hatton in Scozia, con un totale di 64 (-8)

colpi, è al comando della classifica – insieme ad altri tre

giocatori – dell’Alfred Dunhill Links Championship, torneo

dell’European Tour che ha già vinto due volte (nel 2016 e nel

2017). Il britannico guida il leaderboard insieme allo spagnolo

Adri Arnaus, al cinese Haotong Li e al belga Nicolas Colsaerts.

L’evento, che si gioca con formula pro-am sui tre percorsi

(tutti par 72) dell’Old Course di St. Andrews, del Carnoustie

Golf Links e del Kingsbarns, vede Tommy Fleetwood, altro deluso

della Ryder Cup del Wisconsin, in ottava posizione con 66 (-6).

L’inglese precede in classifica Nino Bertasio, 11/o con 67 (-5)

e protagonista di sei birdie e un bogey. Il bresciano, migliore

tra i 7 azzurri in gara, è tallonato dal vicentino Guido

Migliozzi, 23/o con 68 (-4). Mentre condividono la 55/a

posizione con 70 (-2) il fiorentino Lorenzo Gagli e il romano

Renato Paratore. Con il torinese Edoardo Molinari 105/o con 72

(par), il capitolino Andrea Pavan 139/o con 74 (+2) e il

pugliese Francesco Laporta, tra le delusioni di giornata, 159/o

con 77 (+5).

Avvio non esaltante per Victor Perez. Il francese, che ha vinto

il torneo nel 2019 (nel 2020 la competizione è stata cancellata

per Covid), è solo 79/o con 71 (-1). (ANSA).



