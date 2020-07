Golf: Hall trionfa al 6/ evento del Rose Ladies Series

(ANSA) – ROMA, 24 LUG – Dopo la beffa di 3 secondi posti,

Georgia Hall interrompe la maledizione e vince nel Regno Unito

il sesto evento delle Rose Ladies Series di golf.

“Sono orgogliosa – la gioia della 24enne di Bournemouth – per

questo successo che mi permette di riscattare le ultime gare

dove comunque penso di aver giocato davvero bene. E’ stato

frustrante accarezzare l’impresa senza mai riuscire a centrarla.

Finalmente ce l’ho fatta”.

La campionessa Major del British Women’s Open 2018, con un

totale di 71 (-1), sul percorso del Bearwood Lakes GC di

Wokingham (Berkshire) ha superato di un colpo Meghan MacLaren

(vincitrice del secondo evento della Rose Ladies Series), Emily

Slater, Inci Mehmet e Cara Gainer, tutte seconde con 72 (par),

come anche Mimi Rhodes e Lily-May Humphreys, uniche due

dilettanti tra le 45 giocatrici in campo.

E’ in programma per il 30 luglio al The Shire London di Barnet

(Inghilterra) la settima tappa del circuito di gare finanziato

da Justin Rose, ex numero uno al mondo del green maschile e

medaglia d’oro ai Giochi di Rio de Janeiro 2016.

L’ultimo appuntamento prima del gran finale previsto dal 5 al 7

agosto con tre gare, l’ultima delle quali si giocherà a

Wentworth. (ANSA).



