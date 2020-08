Golf: Horsfield vince il ‘Celtic Classic’ in Scozia

(ANSA) – ROMA, 16 AGO – Secondo successo nell’arco di due

settimane per l’inglese Sam Horsfield, vincitore con 266 (67 64

68 67, -18) colpi del Celtic Classic, quarto dei sei eventi “UK

Swing”, ciclo di gare con cui è ripreso l’European Tour dopo il

lockdown.

Sul percorso del Celtic Manor Resort (par 71), a City of

Newport in Scozia, bella prova di Lorenzo Gagli, 14/o con 273

(67 70 69 67, -11), e a metà classifica Edoardo Molinari, 47/o

con 278 (-6), Guido Migliozzi e Francesco Laporta, 57/i con 280

(-4).

Sam Horsfield, 23enne inglese di Manchester, tifoso dello

United e già vincitore dell’Hero Open, primo titolo in carriera,

ha raggiunto alla prima buca lo scozzese Connor Syme, in vetta

dopo tre turni con un colpo di margine subito perso per un

bogey, poi ha preso il largo con tre birdie e alla sospensione

del gioco per maltempo (quasi due ore), quando era alla buca 8,

si è fermato con tre colpi da gestire sullo stesso Syme, poi

terzo con 269 (-15(, e sul belga Thomas Detry, terminato secondo

con 268 (-16). Successivamente ha chiuso il conto con un altro

birdie, senza bogey, per il parziale di 67 (-4). Per lui un

assegno di 156.825 euro su un montepremi di 1.000.000 di euro.

Horsfield ha anche ipotecato uno dei dieci posti nel field

dell’US Open, il major in programma al Winged Foot GC di

Mamaroneck (New York) dal 17 al 20 settembre, assegnati ai primi

dieci nell’ordine di merito “UK Swing” dopo la prossima gara, Il

Wales Open (20-23 agosto). E’ in corsa anche Renato Paratore,

qui uscito al taglio e 82/o con 143. Si è giocato a porte chiuse

con i giocatori e tutti gli altri addetti ai lavori sottoposti

ai test per il Covid-19 e nel pieno rispetto delle distanze

sociali e delle norme di sicurezza. (ANSA).



—

