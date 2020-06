Golf: in Texas Boutier è super, francese “vede” il titolo

(ANSA) – ROMA, 04 GIU – Dopo lo stop per l’emergenza sanitaria il LPGA Tour, massimo circuito americano di golf femminile, ripartirà solo il 23 luglio, ma in America è già sfida tra big.

A Dallas, nel secondo round del Texas Women’s Open – evento non ufficiale in scena, a porte chiuse, al GC at The Tribute (Old American Course, par 71) di The Colony – la sfida tra le favorite della vigilia è salita di colpi. Con la francese Celine Boutier che, con un parziale di 64 (-7) su un totale di 132 (68 64, -10) colpi, è volata in testa alla classifica.

A 18 buche dal termine la 26enne di Clamart, che vanta un successo nel LPGA Tour, due nel Ladies European Tour e altrettanti nel Symetra Tour, è stata protagonista di una prova bogey free, caratterizzata da 7 birdie, che le ha permesso di guadagnare una gap importante sulle inseguitrici. Le americane Cheyenne Knight (2/a con 135, -7 e leader dopo il primo giro) e Kristen Gillman (3/a con 136, -6) distano rispettivamente 3 e 4 colpi dalla transalpina, che punta il colpo grosso.

Sfida a tre in Texas dove sembrano tagliate fuori dalla volata finale la cinese Yu Liu e la canadese Maddie Szeryk (in testa dopo la prima manche con la Knight), entrambe 4/e con (139, -3).

Nessuna chance di gloria per le altre star della rassegna.

Brittany Lang è 6/a con 140 (-2), mentre Gerina Piller è 15/a (142, par). Rimonta la messicana Maria Fassi, da 46/a a 18/a (143, +1). Passo indietro per Stacy Lewis (ex numero 1 al mondo con dodici titoli sul LPGA Tour comprensivi di due Major), da 20/a a 27/a (145, +3).

E ora il rush finale in un evento, arrivato alla 39/a edizione, che la prima volta s’è disputato nel 1933 e che annovera, nell’albo d’oro, vincitrici del calibro di Babe Didrikson Zaharias e Betsy Rawis.

Il montepremi è di 50.000 dollari e la campionessa staccherà il pass per giocare il Marathon Classic (23-26 luglio) primo evento post pandemia del LPGA Tour. (ANSA).



