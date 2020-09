Golf: Irish Open; Rai resta al comando, Antcliff lo tallona

(ANSA) – ROMA, 26 SET – Equilibrio e spettacolo nel “moving day” del Dubai Duty Free Irish Open, torneo

dell’European Tour di golf. A Ballymena (Irlanda del Nord)

Aaron Rai con un parziale di 67 (-3) su un totale di 202 (-8)

colpi, ha conservato la leadership solitaria della classifica.

Il britannico, ad un giro dal termine, è tallonato

dall’australiano Maverick Antcliff, secondo con 203 (-7). Chance

di titolo anche per lo svedese Oscar Lengden, per il thailandese

Jazz Janewattananond e per il sudafricano Dean Burmester, tutti

terzi con 204 (-6). Ma sono in corsa per la vittoria anche

l’australiano Lucas Herbert e l’inglese Toby Tree, entrambi 6/i

con 205 (-5).

Classifica cortissima con l’americano John Catlin, il

britannico Jordan Smith e il sudafricano Justin Harding, 8/i con

206 (-4) che, nell’ultimo round, proveranno a completare la

rimonta.

Niente da fare per Francesco Laporta, Edoardo Molinari e Andrea

Pavan. I tre azzurri in gara sono stati tutti eliminati. Stessa

sorte per Shane Lowry, numero 30 mondiale e grande favorito

della vigilia, e Padraig Harrington, capitano del Team Europe

alla Ryder Cup 2021 (Wisconsin, Usa).

Due anni dopo il primo successo (Hong Kong Open 2018) Rai,

25enne di Wolverhampton, insegue la seconda impresa sul massimo

circuito continentale del green maschile. Mentre sogna la prima

gioia l’australiano Antcliff, vera sorpresa dell’Irish Open.

(ANSA).



