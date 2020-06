Golf: Kaymer in campo a sostegno di quattro onlus fiorentine

(ANSA) – ROMA, 09 GIU – Martin Kaymer, ex numero 1 del golf mondiale, scende in campo a sostegno di quattro onlus fiorentine. Il player tedesco, insieme alla conduttrice televisiva italo-teutonica Sarah Valentina Winkhaus, ha deciso di devolvere gran parte di una raccolta fondi istituita in Germania durante la pandemia ad alcune associazioni toscane impegnate in campo socio-sanitarie, dalle malattie rare pediatriche, alla oncoematologia dell’ospedale Meyer di Firenze, dal sostegno alla disabilità, alla tutela della sicurezza del lavoro.

La consegna simbolica della donazione è avvenuta in piazza della Signoria a Firenze alla presenza di diversi membri della giunta comunale. Tra questi la vicesindaca Cristina Giachi e l’assessore Welfare e Sanità Andrea Vannucci. Presenti anche Kaymer e la Winkhaus, oltre che Domenica Giuliani, presidente del Circolo culturale Lorenzo il Magnifico e ideatrice della campagna solidale. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte