Golf: LPGA, cancellato il torneo di Shanghai

(ANSA-AFP) – SHANGHAI, 12 AGO – Il torneo di golf di

Shanghai, valido per il circuito femminile e in programma dal 15

al 18 ottobre, è stato cancellato dalla LPGA a causa dei rischi

legati all’epidemia di coronavirus. A dare l’annuncio l’ente che

gestisce il circuito femminile, che in una nota ha spiegato di

aver preso tale decisione “tenendo conto delle attuali

preoccupazioni per la salute e delle significative restrizioni

di viaggio”.

La Cina ha annunciato il mese scorso che intende non tenere la

maggior parte degli eventi internazionali programmati sul suo

suolo quest’anno, come parte delle misure per fermare la

diffusione del coronavirus. In linea con questo annuncio delle

autorità cinesi, tutti i tornei di tennis ATP e WTA in programma

quest’anno in Cina sono stati cancellati alla fine di luglio.

(ANSA-AFP).



