Golf: LPGA Tour; Hyo Joo Kim regina alle Hawaii

(ANSA) – ROMA, 17 APR – Alle Hawaii, la sudcoreana Hyo Joo

Kim ha vinto, con un totale di 277 (67 67 72 71, -11) colpi, il

Lotte Championship. All’età di 26 anni, 9 mesi e 2 giorni, la ‘proette’ di Gangwon ha festeggiato il quinto titolo in carriera

sul LPGA Tour (cifra comprensiva di un Major, l’Evian

Championship nel 2014), il massimo circuito statunitense

femminile, superando la giapponese Hinako Shibuno, seconda con

279 (-9) davanti a un’altra sudcoreana, Hye-Jin Choi, terza con

281 (-7).

Sul percorso dell’Hoakalei Country Club (par 72), a Ewa Beach

nell’isola di Oahu, s’è invece classificata 56/a con 292 (74 73

72 73, +4) Giulia Molinaro (unica azzurra in gara). Dopo aver

trionfato allo Chevron Championship (primo Major del 2022), non

è andata invece oltre il 18/o posto con 287 (-1), l’americana

Jennifer Kupcho.

Quindi è festa grande alle Hawaii per Hyo Joo Kim, il cui

exploit le ha fruttato 300.000 dollari a fronte di un montepremi

di 2.000.000. In testa dal secondo round, ha completato l’opera

dopo un ultimo giro chiuso in 71 (-1), con tre birdie (di cui

uno decisivo alla buca 18, l’ultima di giornata) e due bogey.

Nel maggio 2021 s’era imposta all’HSBC Women’s Championship a

distanza di cinque anni dall’ultimo successo sul LPGA Tour. Ma

nel suo palmarès figurano anche 14 affermazioni sul LPGA of

Korea Tour e una sul LPGA of Japan Tour. (ANSA).



—

