Golf: MacLaren vince secondo evento Rose Ladies Series

(ANSA) – ROMA, 26 GIU – Un successo oltre la penalità.

Meghan MacLaren ha vinto al Moor Park Golf Club di Rickmansworth (Regno Unito) il secondo dei nove eventi della Rose Ladies Series nonostante una penalizzazione di due colpi per aver giocato una palla sbagliata all’11ma buca.

“E’ stato fantastico – la gioia della 26enne di Wellingborough – tornare a giocare e a festeggiare. Ho respirato un senso di normalità trovando sensazioni fortissime sul green”.

La 26enne inglese con un totale di 69 (-3), caratterizzato anche da un eagle e 4 birdie, ha superato la concorrenza di Liz Young (cofondatrice della Rose Ladies Series, mini circuito appoggiato dal Ladies European Tour e finanziato da Justin Rose, ex numero 1 al mondo di golf maschile) e Samantha Fuller, entrambe seconde con 71 (-1).

Ancora un secondo posto per la Young che, la settimana scorsa al Manor Golf Club di Brokenhurst (Inghilterra), era stata battuta al play-off da Charley Hull. Adesso una nuova beffa, per mano della MacLaren, vincitrice in carriera di due tornei sul LET. In un tour organizzato per consentire alle proette del Regno Unito di riprendere gioco e forma in vista della ripresa ufficiale dei tornei. (ANSA).



