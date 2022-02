Golf: Manassero rallenta e perde la leadership del ‘Saudi’

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 04 FEB – A King Abdullah Economic City il

forte vento e l’imprecisione mostrata sul green fermano

l’avanzata di Matteo Manassero che, a metà gara, perde la

leadership del Saudi International e scivola al nono posto della

classifica con un totale di 135 (62 73, -5) colpi. Al Royal

Greens & Country Club (par 70), parziale di 73 (+3) per l’atleta

veneto che è ora distante cinque colpi dalla vetta occupata, con

130 (-10), dall’americano Harold Varner III e dallo spagnolo

Adri Arnaus.

Nel torneo dell’Asian Tour, quattro bogey (due nelle prime nove

buche e altrettanti nelle seconde) e un solo birdie per

Manassero. Al suo fianco, al nono posto, anche gli americani

Xander Schauffele (medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo e ottavo

nel world ranking) e Patrick Reed, oltre all’australiano Wade

Ormsby e all’inglese Steve Lewton. Mentre condividono la 3/a

posizione con 132 (-8) l’australiano Cameron Smith e lo

statunitense Matthew Wolff. Alta classifica anche per il

britannico Tommy Fleetwood, 5/o con 133 (-7).

In Arabia Saudita il campione in carica, Dustin Johnson (ha

vinto il torneo anche nel 2019 e s’è classificato secondo nel

2020), quinto nel world ranking, è invece 14/o con 136 (-4) come

Phil Mickelson, Tyrrell Hatton e Pablo Larrazabal.

E’ stato costretto al ritiro, per infortunio, il californiano

Bryson DeChambeau che ha però smentito di aver ricevuto

un’offerta di 100 milioni di sterline per diventare il volto e

l’emblema della nuova Superlega araba di golf. (ANSA).



