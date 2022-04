Golf: Masters donne: Moresco è sesta dopo il secondo round

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 01 APR – Negli Stati Uniti, dopo lo stop per

maltempo, s’è concluso il secondo giro del Masters femminile

che, a 18 buche dal termine, vede in testa alla classifica – con

un totale di 144 (par) – la statunitense Latanna Stone (72 72) e

la svedese Beatrice Wallin (73 71). In Georgia, Benedetta

Moresco (che guidava il leaderboard al termine del round di

apertura) è 6/a con 146 (70 76, +2), distante due colpi dalle

leader. Mentre non è riuscita a superare il taglio Carolina

Melgrati, 38/a con 152 (75 77, +8).

E ora la terza edizione dell’Augusta National Women’s Amateur,

si deciderà all’Augusta National, tempio del green dove, dal 7

al 10 aprile, i big del golf maschile si contenderanno la 86/a

edizione del The Masters.

Grande occasione per la Moresco che, nel secondo giro, non è

riuscita a ripetere la performance offerta nel primo. La 20enne

di Vicenza, sul percorso del Champions Retreat Golf Club (par

72), ha fatto registrare un parziale di 76 (+4), con cinque

bogey e un solo birdie. Nessuna tra le concorrenti è riuscita

invece a totalizzare un punteggio sotto il par. (ANSA).



