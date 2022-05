Golf: Mickelson salta il PGA Championship

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 13 MAG – La PGA of America ha annunciato che

Phil Mickelson ha deciso di saltare il PGA Championship. Il

mancino di San Diego, campione uscente, non difenderà quindi il

titolo nel secondo Major maschile in programma dal 19 al 22

maggio a Tulsa (Usa), in Oklahoma.

Sembrava tutto fatto per il ritorno in campo del californiano

che, a sorpresa, dopo essere stato elencato nel field ufficiale

del torneo, ha deciso di cancellarsi. Una notizia sorprendente,

dopo il trionfo nel 2021 che lo aveva visto distinguersi quale

più anziano vincitore di un Major all’età di 50 anni, 11 mesi e

7 giorni.

“Siamo appena stati informati che Mickelson ha deciso di

saltare il PGA Championship. E’ un peccato, avremmo accolto

favorevolmente la sua partecipazione”. Questo l’annuncio della

PGA of America, con Mickelson che appare ormai sempre più vicino

a sposare il progetto della Superlega araba. (ANSA).



