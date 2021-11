Golf: Morikawa campione anche d’incassi, sulle orme di Woods

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 23 NOV – Collin Morikawa non è solo il primo

golfista ad aver vinto il PGA Championship (nell’agosto 2020) e

il The Open (nel luglio 2021), due tra i quattro Major del golf

maschile, al primo tentativo. Il californiano, primo americano a

conquistare la Race to Dubai (l’ordine di merito dell’European

Tour), è anche un campione d’incassi. Professionista dal giugno

2019 – dopo una laurea in economia aziendale presa alla

University of California (Berkley) – in diciassette mesi sui

principali circuiti del green ha guadagnato (solo per quel che

riguarda successi e piazzamenti) 23.447,798 di dollari. Una

media di 390.796 dollari per ogni evento giocato. Cifre da

fenomeni per un campione che attualmente occupa la seconda

posizione nel ranking mondiale di golf e che da molti, negli

Usa, viene considerato come l’erede di Tiger Woods. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte