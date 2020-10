Golf: Open d’Italia; Chicco Molinari, ‘spiace non esserci’

(ANSA) – POZZOLENGO, 20 OTT – Lontano ma vicino, col

cuore. Francesco Molinari dall’America, dove s’è trasferito

insieme alla sua famiglia, manda il suo “saluto e un grosso in

bocca al lupo a tutti i partecipanti dell’Open d’Italia”, al via

da giovedì a domenica a Pozzolengo (Brescia).

“Mi spiace non esserci quest’anno – scrive su twitter il player

torinese, grande assente in Lombardia – ma vi seguirò in

televisione sperando di tornare nel 2021”.

Poi il messaggio più bello, rivolto a Tommaso Perrino, player

paralimpico che, allo Chervò Golf Club San Vigilio, sarà in gara

al fianco dei big. “Un augurio speciale, la tua sarà una

settimana di successo a prescindere”. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte