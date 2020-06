Golf: PGA; rush finale con 4 leader, Tamponi tutti negativi

(ANSA) – ROMA, 21 GIU – Dopo lo spavento per la positività al Coronavirus di Nick Watney il PGA Tour ritrova il sorriso: sono infatti tutti negativi gli 11 test effettuati a giocatori e caddy che hanno avuto contatti più stretti con l’americano, tra questi anche lo spagnolo Sergio Garcia. Che dal South Carolina, dove oggi prenderà il via la volata finale per designare il nuovo campione del RBC Heritage, esprime parole d’affetto e vicinanza verso Watney, costretto a ritirarsi dal torneo e messo in isolamento per almeno 10 giorni. “Purtroppo – le dichiarazioni dello spagnolo – è toccato a lui. Nick è un ragazzo speciale e s’è subito preoccupato per me. Ho ricevuto molti messaggi e mi ha chiesto scusa almeno 25 volte”.

Nel torneo che verrà ricordato anche e soprattutto per la positività di Watney, è tutto pronto per il rush decisivo. Ad Hilton Head Island regna l’equilibrio. Dopo 54 buche sono ben 4 i leader. L’americano Webb Simpson (dominus al termine del secondo giro) è stato agganciato in testa (198, -15) alla classifica dal messicano Abraham Ancer, dal britannico Tyrrell Hatton e dal connazionale Ryan Palmer. Sogna il bis, dopo l’impresa della scorsa settimana nel Charles Schwab Challenge, Daniel Berger. Lo statunitense è 5/o (199, -14) al fianco di Carlos Ortiz e Joel Dahmen.

Chance anche per Garcia. “El Nino” è 8/o (200, -13) al pari di altri 7 golfisti, tra questi pure Ian Poulter.

Sono in totale 15 i players che possono dunque lottare per conquistare il secondo evento post pandemia del PGA Tour, in scena a porte chiuse.

Sembrano tagliati fuori Brooks Koepka, Bryson DeChambeau e Dustin Johnson, tutti 16/i (201, -12) davanti a Rory McIlroy (numero 1 mondiale) e Justin Rose, entrambi 28/i (203, -10).

In palio un montepremi complessivo di 7.100.000 dollari in un evento che ha visto in gara 15 tra i primi 20 giocatori del world ranking. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte