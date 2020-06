Golf: PGA Tour, anche English positivo al Covid-19

(ANSA) – ROMA, 29 GIU – Harris English è il quinto giocatore positivo al Covid-19 sul PGA Tour dopo il ritorno alle gare. Il golfista americano, così come il sudafricano Dylan Frittelli, salterà il Rocket Mortgage Classic, quarto evento post lockdown in programma dal 2 al 5 luglio a Detroit. Il 30enne di Valdosta (Georgia, Usa) è asintomatico e ora resterà in isolamento per i prossimi 10-14 giorni.

“Sostengo in tutto e per tutto – le dichiarazioni di English – il piano di sicurezza messo in atto dal massimo circuito americano e sono pienamente d’accordo circa le nuove restrizioni che prevedono che nessun giocatore possa arrivare a un sito di torneo senza aver dimostrato di essere negativo al tampone.

Spero di rimettermi presto e tornare a gareggiare quanto prima”.

Dopo Nick Watney, Cameron Champ, Denny McCarthy e Frittelli ora anche English (che non ha giocato il Travelers Championship) è risultato positivo al Coronavirus. E’ il quinto giocatore dall’11 giugno scorso a contrarre il Covid-19, il terzo negli ultimi cinque giorni. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte