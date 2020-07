Golf: PGA Tour fa retromarcia, Memorial a porte chiuse

(ANSA) – ROMA, 07 LUG – Nell’Ohio 57.150 contagiati e 2.911 morti al 6 luglio. Dati e numeri impossibili da ignorare, che hanno portato il PGA Tour di golf a rivedere i suoi piani e a inserire la retromarcia. Il Memorial Tournament, in programma dal 16 al 19 luglio a Dublin, sarebbe dovuto essere il primo torneo del massimo circuito americano del green maschile ad andare in scena con una percentuale di pubblico, seppur esigua (il 20% degli spettatori, per un totale di 8.000 appassionati).

Niente da fare. Negli Stati Uniti e nello Stato dell’Ohio, la curva dei contagi da Covid-19 sale ancora. Dunque, meglio non prendere rischi inutili.

“La salute e la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti nei nostri tornei – fa sapere l’organizzazione – viene al primo posto. E’ stata una decisione sofferta ma ponderata. Torneremo ad accogliere i tifosi sugli spalti solo quando sarà possibile”.

