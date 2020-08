Golf: PGA Tour; Grace dal sogno vittoria all’incubo Covid-19

(ANSA) – ROMA, 02 AGO – In California sognava la seconda

vittoria in carriera sul PGA Tour di golf e invece è stato

costretto a ritirarsi dal Barracuda Championship perché positivo

al Covid-19. Dal sogno all’incubo. Questa la parabola di Branden

Grace, ora in isolamento per almeno 10 giorni.

“Sono stato benissimo per tutta la settimana – le dichiarazioni

del player sudafricano – ma ad un certo punto ho sentito tanta

stanchezza addosso. Ho pensato che tutto fosse dovuto

all’altitudine e invece poi sono arrivati i primi sintomi legati

al Coronavirus. Dopo il tampone, il responso. E’ un peccato,

stavo giocando bene. Ma quello che più conta è la salute della

collettività”.

A Truckee è allarme Coronavirus. In un torneo, il Barracuda

Championship, che vede al comando con “+33” – dopo il terzo

giro, l’evento si gioca con una formula stableford modificata –

l’americano Troy Merritt. Mentre condividono la seconda

posizione (+29) lo statunitense Maverick McNealy e l’argentino

Emiliano Grillo.

Grace positivo, il suo caddie negativo. Ma sul PGA Tour torna la

paura del contagio. (ANSA).



—

