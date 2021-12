Golf: PGA Tour, QBE Shootout è sfida a coppie

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 DIC – Il PGA Tour di golf fa tappa a

Naples, in Florida, per il QBE Shootout, torneo a coppie che

vedrà in gara 24 concorrenti per un totale di 12 team. Dal 10 al

12 dicembre al Tiburon Golf Course sarà sfida avvincente

nell’ultimo evento del 2021, con il massimo circuito americano

che poi tornerà protagonista dal 6 al 9 gennaio con il Sentry

Tournament of Champions in programma alle Hawaii.

In Florida sarà il duo composto dagli americani Matt

Kuchar/Harris English difendere il titolo conquistato nel 2020.

Tre i loro successi in questo appuntamento (il primo è arrivato

nel 2013, il secondo nel 2016), con i due statunitensi che

inseguono il poker. Tra gli sfidanti più accreditati nella lotta

al titolo ecco poi Sam Burns/Billi Horschel, Jason Kokrak/Kevin

Na, gli australiani Jason Day/Marc Leishman. E ancora: Sean

O’Hair/Will Zalatoris. In campo anche una proette, Lexi Thompson

(ormai una habitué di questa gara), che farà coppia con Bubba

Watson. L’evento si disputerà sulla distanza di 54 buche.

(ANSA).



