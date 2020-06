Golf: PGA Tour, Woods salta anche il Rocket Classic

(ANSA) – ROMA, 27 GIU – Un altro torneo, il quarto consecutivo dopo la ripartenza, senza Tiger Woods. Il californiano, dopo il Charles Schwab, l’RBC Heritage e il Travelers Championship, salterà anche il Rocket Mortgage Classic, evento del PGA Tour di golf in programma a Detroit dal 2 al 5 luglio.

Il Masters Champion 2019, vincitore in carriera di 15 tornei Major, non è infatti nel field della rassegna, in scena a porte chiuse sul percorso del Detroit GC. E’ probabile che il campione Usa possa tornare sul green dal 16 al 19 luglio, quando si giocherà il Memorial Tournament, evento che Tiger ha già vinto 5 volte i carriera, l’ultima delle quali nel 2012.

A Dublin, nell’Ohio, pandemia permettendo, il Memorial dovrebbe essere il primo evento post lockdown con una percentuale seppur limitata di pubblico sugli spalti. Ed è con ogni probabilità da lì che Woods riprenderà la sua corsa, per dare la caccia al record di successi sul PGA Tour. “The Big Cat”, fermo a 82 trionfi al pari di Sam Snead, vuole diventare il primatista assoluto. (ANSA).



