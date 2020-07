Golf: Play-off FedEx Cup a porte chiuse

(ANSA) – ROMA, 14 LUG – I Play-off della FedEx Cup di golf

andranno in scena senza pubblico sugli spalti a causa

dell’emergenza sanitaria.

Il “The Northern Trust”, il “BMW Championship” e il “Tour

Championship”, eventi post season del PGA Tour, che si

giocheranno tra il 20 agosto e il 7 settembre, non potranno

dunque contare sull’apporto dei tifosi. Stesso discorso per il “Wyndham Championship” (13-16 agosto), ultimo torneo della

stagione regolare del massimo circuito americano del green

maschile.

Con annunci separati i rispettivi organizzatori delle

competizioni hanno spiegato i motivi derivanti da “una decisione

difficile”, con la “salute e la sicurezza di tutti gli addetti

ai lavori che resta però la priorità assoluta”.

E adesso l’attenzione si sposta sullo US Open, secondo Major

2020. L’evento, che si disputerà dal 17 al 20 settembre a

Mamaroneck (New York), potrebbe essere il primo grande torneo ad

ammettere parte dei fan sugli spalti. La USGA non esclude

l’ipotesi ma il condizionale è d’obbligo e tutto dipenderà

dall’evolversi della pandemia che ha già portato, tra le altre

cose, al rinvio al 2021 della Ryder Cup americana. (ANSA).



