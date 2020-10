Golf: Rahm spreca, Johnson ringrazia e fa 100 da n.1

(ANSA) – ROMA, 26 OTT – E’ stato costretto a saltare la CJ

Cup perché positivo al Covid. Poi ha deciso di cancellare la sua

presenza allo ZoZo Championship per tornare al top della forma

in vista del Masters. Nonostante tutto Dustin Johnson è ancora

il padrone del golf mondiale e oggi può festeggiare la 100esima

settimana – non consecutiva – alla guida del ranking.

L’americano, con un totale di 10.2573 punti, continua a

guardare tutti dall’alto verso il basso. E lo ZoZo Championship,

vinto da Patrick Cantlay, per Jon Rahm (10.1738) s’è trasformato

in un doppio rimpianto. Lo spagnolo per tornare in vetta aveva

bisogno di un secondo posto in solitaria in California. E invece

il player di Barrika ha condiviso il secondo gradino del podio

con l’americano Justin Thomas (terzo nel ranking con 9.0640),

fattore che non gli ha permesso di riprendersi la ribalta.

La gioia è invece doppia per Cantlay che, col trionfo a Thousand

Oaks, passa dal 14/o al 9/o posto (6.3171), relegando al decimo

l’inglese Tyrrell Hatton (6.2557). Scivola fuori la Top 10

Patrick Reed, ora undicesimo (6.0297) davanti a Brooks Koepka,

dodicesimo (5.5257). Ancora un passo indietro per Tiger Woods,

da 18/o a 29/o (3.4060). Invariata la posizione di Francesco

Molinari, 81/o (1.6890).

E’ tornato a festeggiare sull’European Tour undici anni dopo

la sua prima volta al Madrid Masters (2009). Prendendosi la

ribalta in Lombardia grazie all’impresa firmata nella 77esima

edizione dell’Open d’Italia. E ora McGowan si gode un altro

traguardo. Al 560/o posto prima dell’Open, con l’exploit in

Lombardia l’inglese è adesso 242/o (0.7064). (ANSA).



