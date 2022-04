Golf: RBC Heritage; Harold Varner III è il nuovo leader

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 17 APR – Negli Usa, l’RBC Heritage sale di

colpi. Dopo il “moving day” a Hilton Head Island, in South

Carolina, il torneo del PGA Tour ha un nuovo leader: Harold

Varner III. Lo statunitense, con una grande rimonta e un

parziale bogey free di 63 (-8), con otto birdie, su un totale di

202 (67 72 63, -11) colpi, ha guadagnato 22 posizioni e ora è da

solo in testa alla classifica.

Sul percorso dell’Harbour Town Golf Links (par 71), il 31enne

di Akron – che punta a diventare l’ottavo giocatore di colore a

vincere sul PGA Tour – ha un solo colpo di vantaggio nei

confronti di un terzetto d’inseguitori, tutti secondi con 203

(-10), composto dal suo connazionale Patrick Cantlay (in testa a

metà gara), dall’irlandese Shane Lowry e dal sudafricano Erik

Van Rooyen. Mentre condividono la quinta posizione con 204 (-9),

gli statunitensi Matt Kuchar, Aaron Wise, Hudson Swafford.

Stesso score pure per l’austriaco Sepp Straka. Chiudono la Top

10, noni con 205 (-8), l’inglese Tommy Fleetwood e gli americani

Jordan Spieth, Billy Horschel e Joel Dahmen.

Nessuna chance di vittoria, invece, per Collin Morikawa. Il

californiano, secondo nel world ranking, è 38/o con 209 (-4). In

ritardo anche Justin Thomas, solo 56/o con 211 (-2).

Harold Varner III, che quest’anno ha vinto il Saudi

International (Asian Tour) e nel 2016 s’è imposto all’Australian

PGA Championship (DP World Tour), sogna la prima affermazione

sul massimo circuito statunitense maschile. Prima di lui solo

altri sette giocatori di colore sono riusciti in questa impresa:

Tiger Woods (82 volte), Calvin Peete (12), Lee Elder (4), Jim

Thorpe (3), Cameron Champ (3, è birazziale), Pete Brown (2) e

Charlie Sifford (2). (ANSA).



