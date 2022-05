Golf: riscatto Olesen, il British Masters è suo

Condividi l'articolo

(ANSA) – ROMA, 08 MAG – Quattro anni dopo l’ultima volta,

Thorbjorn Olesen torna al successo e fa suo il British Masters.

Il danese a Sutton Coldfield, con un totale di 278 (66 70 69 73,

-10) colpi, festeggia il sesto titolo sul DP World Tour grazie a

un grande finale di gara. In testa al termine del primo e del

terzo round, il danese ha cominciato il quarto con un bogey alla

prima buca prima di trovare un birdie alla terza. Poi, ha perso

nuovamente terreno con altri quattro bogey. Ma quando tutto

sembrava ormai perso, Olesen ha trovato la forza di reagire e

con un eagle alla 17 e un birdie alla 18, ha tagliato il

traguardo per primo.

Per il 32enne di Fureso è la fine di un incubo. Dopo un 2018

da ricordare, con l’exploit all’Open d’Italia e il trionfo con

il team Europe alla Ryder Cup di Parigi, Olesen ha dovuto fare i

conti con sospetti pesantissimi. Accusato di violenza sessuale

nei confronti di una donna su un volo da Nashville a Londra, nel

dicembre 2021 è stato dichiarato non colpevole dall’Aldersgate

House Nightingale Court.

A lungo privo di sponsor, sospeso anche dal DP World Tour,

caduto praticamente in disgrazia, Olesen con l’affermazione al

British Masters può voltare pagine e tornare a sorridere. Sul

percorso del The Belfry (par 72), che ha ospitato quattro volte

la Ryder Cup, ha superato di misura lo svedese Sebastian

Soderberg, secondo con 279 (-9) davanti agli scozzesi Connor

Syme e Richie Ramsay, terzi (280, -8) al pari del sudafricano

Justin Walters. Non è andato oltre il 36/o posto con 286 (68 74

72 72, -2), Edoardo Molinari. Il torinese, nell’ultimo round con

un giro chiuso in 72 (par), dove ha realizzato due birdie e

altrettanti bogey, ha perso sei posizioni. In un evento

difficile per gli azzurri (sei quelli usciti al taglio) e vinto

nel 2020 da Renato Paratore. (ANSA).



Fonte originale: Leggi ora la fonte