Golf: Rose Ladies Series, Dryburgh cala il bis

(ANSA) – ROMA, 10 LUG – Gemma Dryburgh cala il bis e dopo la

terza vince anche la quarta tappa della Rose Ladies Series. La

golfista scozzese con un totale di 69 (-1) colpi ha festeggiato

il titolo sul percorso del Royal St George’s (par 70) a

Sandwich, in Inghilterra, circolo che solo cinque anni fa ha

aperto per la prima volta le porte del Club alle donne.

“Sono veramente felice – la gioia della 27enne di Aberdeen – per

essere riuscita a vincere il primo torneo professionistico

femminile organizzato al Royal St. George’s, percorso

prestigioso ed eccezionale”.

Ci ha preso gusto, la Dryburgh. Che prima del “double” nella

Rose Ladies Series – circuito di nove eventi finanziati da

Justin Rose, ex numero 1 mondiale del golf maschile e medaglia

d’oro ai Giochi di Rio 2016 – era riuscita a imporsi solo una

volta sul tour femminile australiano nel 2017 (Oatlands Pro Am).

Ora inarrestabile, la Dryburgh a Sandwich, grazie a tre birdie e

due bogey, ha superato ancora una volta la concorrenza di

Georgia Hall (già piegata una settimana fa al Buckinghamshire

Golf Club di Denham), campionessa Major (suo il Women’s British

Open 2018), e Charley Hull, a segno nella gara inaugurale della

Rose Ladies Series, entrambe seconde. (ANSA).



