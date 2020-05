Golf: Ryder ’20, Davis Love III e Z.Johnson vicecapitani Usa

(ANSA) – ROMA, 11 MAG – La doppia nomina era nell’aria da mesi ma adesso c’è anche l’ufficialità: Steve Stricker, capitano degli Usa alla Ryder Cup di settembre (25-27) nel Wisconsin, ha nominato come vicecapitani Davis Love III e Zach Johnson. Si aggiungono a Jim Furyk, guida della spedizione a stelle e strisce nella spedizione di Parigi, già scelto da Stricker come suo assistente all’inizio del mandato conferitogli.

Love III ha capitanato la spedizione a stelle e strisce in due occasioni: la prima nel 2012, quando nell’Illinois i padroni di casa furono sconfitti di misura (14,5 – 13,5) dal Vecchio Continente di Josè Maria Olazabal. La seconda nel 2016 in Minnesota, dove gli Stati Uniti superarono agevolmente (17-11 il risultato finale) l’Europa di Darren Clarke.

Discorso diverso per Johnson. Già membro del comitato della Ryder Cup Usa, è stato assistente di Furyk a Parigi 2018. Non solo: Tiger Woods lo ha voluto al suo fianco durante la Presidents Cup 2019 di Melbourne, vinta dagli States in rimonta.

Queste le risposte di Stricker all’omologo Padraig Harrington, condottiero del Team Europe che, dopo quella dello svedese Robert Karlsson ha recentemente annunciato, seppur involontariamente, anche la nomina del britannico Luke Donald come suo vice. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte