Golf: Schauffele implacabile, anche lo Scottish Open è suo

(ANSA) – ROMA, 10 LUG – Lo Scottish Open va all’americano

Xander Schauffele che a North Berwick, con un totale di 273 (72

65 66 70, -7) colpi, ha superato di misura – sul percorso del

The Renaissance Club (par 70) – il connazionale Kurt Kitayama,

2/o con 274 (-6) davanti al sudcoreano Joohyung Kim, 3/o con 275

(-5).

Quinto statunitense a vincere la competizione – che fa parte

delle Rolex Series e quest’anno è stata organizzata in combinata

da DP World Tour e PGA Tour – Schauffele è in un momento di

forma super. Il 26 giugno ha fatto suo il Travelers Championship

(PGA Tour). Poi, pochi giorni fa, ha conquistato in Irlanda la

JP McManus Pro-Am. Quindi, ora ha chiuso davanti a tutti lo

Scottish Open, e questo exploit gli ha fruttato 1.440.000

dollari a fronte di un montepremi complessivo di 8 milioni di

dollari. Già medaglia d’oro ai Giochi di Tokyo, il californiano sarà

tra i big da battere nella 150esima edizione del The Open,

quarto Major del 2022 in programma dal 14 al 17 luglio sempre in

Scozia, ma sul percorso dell’Old Course di St. Andrews. Dove

l’Italia schiererà in campo Francesco Molinari (suo il The Open

nel 2018), Guido Migliozzi e l’amateur Filippo Celli.

Ma allo Scottish Open, gli azzurri hanno deluso. L’unico ad

aver superato il taglio è stato Migliozzi, che poi s’è

classificato 72/o con 293 (72 71 76 74, +13) colpi. (ANSA).



—

