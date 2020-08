Golf: ‘UK Swing’, otto azzurri al Celtic Classic

(ANSA) – ROMA, 12 AGO – Prosegue la serie dei tornei “UK

Swing” con i quali l’European Tour ha ripreso l’attività dopo il

lockdown. Doppio appuntamento in Galles con il quarto e il

quinto dei sei eventi in programma, entrambi sul percorso del

Celtic Manor Resort, a City of Newport. Si inizia con il Celtic

Classic (13-16 agosto) e si prosegue con il Wales Open (20-23

agosto).

Otto gli azzurri in gara nel Celtic Classic: Andrea Pavan,

Renato Paratore, Guido Migliozzi, Edoardo Molinari, Lorenzo

Gagli, Francesco Laporta, Lorenzo Scalise e Nino Bertasio, al

debutto dopo il lungo stop.

Paratore, vincitore del primo “UK Swing”, il British Masters,

sta perseguendo l’obiettivo di trovare spazio nel field del

prossimo US Open, il major in programma al Winged Foot GC di

Mamaroneck (New York) dal 17 al 20 settembre.

In palio dieci posti, che saranno assegnati ai primi

dell’ordine di merito (non già qualificati) relativo al “UK

Swing”, ma saranno determinanti i due tornei in Galles, poiché

la selezione avverrà sulla classifica dopo il Wales Open, e non

di quella finale.

Al momento Paratore è quarto con 366,93 punti preceduto

dall’inglese Andy Sullivan (p. 431,86), a segno domenica scorsa

nell’English Championship, dal danese Rasmus Hojgaard (p.

403,10), che rimarrà a riposo dopo tre top ten consecutive, e

dall’altro inglese Sam Horsfield (p. 370,80), che ha fatto suo

l’Hero Open.

Cercando anche loro un ruolo di protagonisti l’iberico Jorge

Campillo, l’olandese Joost Luiten, i belgi Thomas Pieters e

Nicolas Colsaerts, i sudafricani Justin Harding, Brandon Stone,

Justin Walters e Dean Burmester e l’australiano Jason Scrivener.

Tra gli azzurri appaiono in crescita Pavan e Gagli. Il

montepremi è di 1.000.000 di euro con prima moneta di 156.825

euro. (ANSA).



