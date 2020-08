Golf: USGA “Molinari salterà lo Us Open”

(ANSA) – ROMA, 31 AGO – La notizia arriva dalla USGA (United

States Golf Association): “Francesco Molinari si è cancellato

dal field dello US Open”, di golf, secondo Major 2020 in

programma dal 17 al 20 settembre a Mamaroneck, New York.

L’azzurro, che non gioca dal 12 marzo scorso (quando è stato

sospeso, dopo il primo round e a causa dell’emergenza sanitaria,

il The Players Championship), sembrava dovesse rientrare sul

green per il Safeway Open, primo evento della stagione 2020/21

del PGA Tour al via a Napa dal 10 al 13 settembre. Tant’è, che

il ritorno sul green, per il torneo in California, per Chicco

Molinari non è più così scontato. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte