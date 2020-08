Golf: WGC-FedEx St. Jude; Todd ci crede, Byeong-Hun An sogna

(ANSA) – ROMA, 02 AGO – L’obiettivo tris vittorie stagionali

di Brendon Todd, il sogno di Byeong-Hun An, le chance di Rickie

Fowler, le speranze di Brooks Koepka e le delusioni targate Rory

McIlroy e Jon Rahm.

A Memphis (Tennessee) scatta la volata finale per il titolo nel

WGC-FedEx St. Jude Invitational di golf, antipasto Major (la

prossima settimana, dal 6 al 9 agosto, è in programma il PGA

Championship a San Francisco con in campo 95 tra i migliori 100

giocatori al mondo) che mette in palio un montepremi complessivo

di 10.500.000 dollari.

Nell’evento del World Golf Championship – in scena a porte

chiuse sul percorso del TPC Southwind (par 70) – Todd (due

successi in stagione), con un parziale di 69 (-1) su un totale

di 198 (-12), nel “moving day” della rassegna ha conservato la

leadership solitaria della classifica. Il 35enne di Pittsburgh

(Pennsylvania) è tallonato dal sudcoreano Byeong-Hun An, secondo

con 199 (-11).

Possibilità di vittoria anche per gli americani Rickie Fowler,

terzo con 200 (-10), e Brooks Koepka (campione in carica),

quarto con 201 (-9). Tenterà il tutto per tutto anche Justin

Thomas (numero 3 mondiale e leader della FedEx Cup), quinto

(202, -8) a quattro colpi dal leader.

Ottima prova anche per Phil Mickelson, sesto (203, -7) al pari

di Louis Oosthuizen, Matthew Fitzpatrick e Chez Reavie.

Chiudono la Top 10 provvisoria, tra gli altri, Shane Lowry, Webb

Simpson, Jason Day e Tom Lewis (protagonista del miglior score

di giornata, 61, -9), tutti decimi con 204 (-6).

Doveva essere il torneo di Rahm (leader mondiale) e McIlroy

(secondo nel world ranking). E invece lo spagnolo e il

nordirlandese sono tra le più grandi delusioni della

manifestazione. McIlroy è infatti 53/o (212, +3) mentre Rahm è

addirittura 67/o (215, +5). Brutta prova per i due big, che al

PGA Championship sono chiamati al riscatto.

Ma prima la volata finale del WGC St.Jude. Todd ci prova, Koepka

punta il bis. Il pronostico a Memphis è apertissimo. (ANSA).



