Golf: Woods festeggia 46 anni da campione

(ANSA) – ROMA, 29 DIC – Compleanno speciale per Tiger Woods

che domani festeggerà i suoi 46 anni. Per il campione

californiano l’occasione arriva a conclusione di un 2021 davvero

complicato. Lo scorso febbraio, un grave incidente d’auto a Los

Angeles ha messo a serio rischio la sua carriera. Prima

l’operazione alla gamba destra, con tibia e perone frantumate e

viti e perni applicate nella caviglia e nel piede. Poi, una

lunga e dolorosa riabilitazione. Dunque, l’annuncio di voler

tornare a giocare, seppur in maniera ‘part time’. Quindi

l’atteso rientro al PNC Championship (che fu anche il suo ultimo

evento giocato nel 2020) prima di Natale con la vittoria

sfiorata (secondo posto) al fianco del figlio Charlie.

Ora, una ricorrenza da vivere al fianco della sua famiglia,

con vista sul “green”. Perché seppur non in maniera

continuativa, nel 2022 Woods ambisce a tornare a giocare tornei

clou e a festeggiare l’83a gemma sul Pga Tour, impresa mai

riuscita prima a nessun golfista. E ancora: il 9 marzo 2022 il

15 volte campione Major entrerà ufficialmente nella World Golf

Hall of Fame. La cerimonia si svolgerà presso la sede del Pga

Tour a Ponte Vedra Beach, in Florida, proprio alla vigilia del ‘The Players Championship’, evento del massimo circuito

americano che quest’anno metterà in palio un montepremi record

di 20.000.000 di dollari, il più in alto in assoluto nella

storia della competizione. (ANSA).



—

