Golf: Woods il più popolare, McIlroy battuto

(ANSA) – ROMA, 23 NOV – Per il secondo anno consecutivo,

Tiger Woods si è classificato al primo posto nella classifica

del PGA Tour relativa al “Player Impact Program”. Il

californiano, che ha incassato 15 milioni di dollari quale

golfista più influente, oltre il green, ha superato il

nordirlandese Rory McIlroy, 2/o. Proprio il nordirlandese, che

ha ricevuto come premio 12.000.000 di dollari, due settimane fa

aveva “spoilerato” il nome del vincitore. Dietro di loro ecco

Jordan Spieth (per lui 9.000.000), Justin Thomas (7.500.000) e

Jon Rahm (6.000.000).

Woods, 15 volte campione Major, nel 2022 ha giocato solo tre

eventi. Eppure, è sempre lui il più popolare. (ANSA).



—

