Golf: Woods salta anche il Travelers Championship

(ANSA) – ROMA, 20 GIU – Adesso è ufficiale: Tiger Woods salterà anche il Travelers Championship, terzo appuntamento post lockdown del PGA Tour di golf in programma dal 25 al 28 giugno a Cromwell, nel Connecticut.

Bisognerà dunque attendere ancora per il ritorno ufficiale in campo del californiano che, seconda edizione del “The match” (esibizione contro Phil Mickelson) a parte, non gioca un torneo dallo scorso 13 febbraio (Genesis Invitational).

Ma il Travelers Championship, che metterà in palio anche un montepremi di 7.400.000 dollari, vedrà un field stellare. Da Rory McIlroy a Jon Rahm, da Justin Thomas a Brooks Koepka, passando per Dustin Johnson, Patrick Reed e Patrick Cantlay. I primi 7 giocatori del world ranking saranno tra i protagonisti assoluti della rassegna, in scena a porte chiuse per l’emergenza sanitaria. (ANSA).



