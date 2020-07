Golf: Workday Open; Morikawa in fuga, Thomas rimonta

(ANSA) – ROMA, 11 LUG – Fuga di Collin Morikawa, rimonta di

Kevin Streelman e Justin Thomas, nuova chance sprecata da Jon

Rahm, sospensione per l’arrivo dell’oscurità (ma prima c’erano

stati due stop a causa del forte vento) e ldebacle di Justin

Rose: questi i verdetti del secondo round del Workday Charity

Open, fermato nelle battute finali con Morikawa ancora

protagonista assoluto del torneo del PGA Tour, in scena a Dublin

(Ohio) a porte chiuse.

Morikawa, 23enne di Los Angeles, con un parziale di 66 (-6) su

un totale di 131 (-13), a metà gara vanta tre colpi di vantaggio

sui connazionali Thomas (unico giocatore in campo ad aver chiuso

le manche d’apertura senza bogey) e Kevin Streelman, entrambi

2/i con 134 (-10).

Negli Stati Uniti restano in corsa per il titolo anche un altro

player a stelle e strisce, Sam Burns, e il giapponese Hideki

Matsuyama, 4/i con 135 (-9).

Sesta piazza per l’emergente norvegese Viktor Hovland (136, -8)

e il naturalizzato slovacco Rory Sabbatini (-8), fermato però

alla buca 17.

Sul percorso del Muirfield Golf Club (par 72) buon ritmo anche

per Patrick Reed, 10/o con 138 (-6). Non decolla, Jon Rahm. Lo

spagnolo, chiamato ad approfittare dell’assenza di Rory McIlroy

per provare, per la prima volta in carriera a prendersi la

leadership mondiale (ora è 2/o nel ranking), è solo 45/o (142,

-2), distante 11 colpi da Morikawa.

E’ sulla linea del taglio Koepka (68/o con 143, -1), verso

l’eliminazione, che appare sicura per Jordan Spieth (79/o con

144, par), Matthew Wolff (123/o con 149, +5) e Rose (154, +10),

tra le grandi delusioni del Workday, evento che mette in palio

un montepremi di 6.200.000 dollari. (ANSA).



