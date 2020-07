Golf: Workday; sorpasso Thomas, Hovland insegue

(ANSA) – ROMA, 12 LUG – La classe di Justin Thomas, il

coraggio di Viktor Hovland, lo stop di Collin Morikawa, la

debacle di Jon Rahm e la hole in one di Bronson Burgoon: il

terzo e penultimo round del Workday Charity Open di golf ha

regalato spettacolo e colpi di scena. A Dublin, nell’Ohio,

l’americano Thomas – nel torneo del PGA Tour, in scena a porte

chiuse – è volato in testa alla classifica grazie a un parziale

di 66 (-6) su un totale di 200 (-16) e ora, ad un giro dal

termine, ha un vantaggio di due colpi sul norvegese Hovland,

secondo con 202 (-14). Mentre è scivolato dalla prima alla terza

piazza (203, -13) il californiano Morikawa. Possibilità di

vittoria anche per altri due golfisti a stelle e strisce, Sam

Burns e Kevin Streelman, entrambi 4/i con 205 (-11) davanti al

britannico Ian Poulter e al naturalizzato slovacco Rory

Sabbatini, 6/i con 206 (-10). Più complicata la posizione di

Gary Woodland e Rickie Fowler, 8/i (207, -9) come il giapponese

Hideki Matsuyama. Ancora una prova deludente per Jon Rahm, 62/o

(217, +1), che spreca così la chance di salire, per la prima

volta in carriera, sul trono del ranking mondiale. Il re resta

dunque Rory McIlroy, assente a Dublin. Un’altra “hole in one” –

la terza della rassegna – al Workday, realizzata stavolta da

Burgoon, 33enne di The Woodlands (Texas), che ha mandato la

palla direttamente in buca dalla “hole” 8, par 3 di 166 yards,

utilizzando un ferro 8. Mentre sono usciti al taglio Brools

Koepka (143, -1), Jordan Spieth (144, par), Matthew Wolff (149,

+5) e Justin Rose (154, +10).E ora la volata finale con Thomas

che insegue la 13esima vittoria sul PGA Tour in un evento che

mette in palio anche un montepremi complessivo di 6.200.000

dollari. (ANSA).



