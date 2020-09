Golfo: muore a 91 anni l’emiro del Kuwait

(ANSA) – BEIRUT, 29 SET – E’ morto oggi all’età di 91 anni

l’emiro del Kuwait, Sabah Ahmad al Sabah. Lo ha annunciato poco

fa il palazzo reale del piccolo ma ricco emirato del Golfo. “È

con grande tristezza e dolore che piangiamo…la morte dello

Shaykh Sabah Ahmad al Jaber al Sabah, emiro del Kuwait”, ha

detto Ali Jarrah al Sabah, ministro degli affari reali in

filmato registrato e trasmesso dalla tv di Stato.

La televisione in Kuwait ha interrotto i suoi programmi e

trasmesso versi del Corano prima dell’annuncio ufficiale.

Salito al potere nel 2006, l’emiro as Sabah era stato

ricoverato a metà di luglio scorso in ospedale e allora aveva

trasferito temporaneamente i poteri al principe ereditario, lo

shaykh Nawwaf Ahmad al Sabah, suo fratellastro e che dovrebbe

succedere alla guida del Kuwait. Dopo il suo ricovero, l’anziano

governante era stato trasferito negli Stati Uniti, e non chiaro

se sia deceduto in Kuwait o all’estero. Né si hanno dettagli

delle cause della sua morte. Era malato da tempo: nel 2019,

durante una missione ufficiale negli Stati Uniti durante la

quale doveva incontrare il presidente Donald Trump, l’emiro era

stato ricoverato in ospedale e l’incontro era stato annullato.

L’emiro è stato al centro della stretta alleanza tra il Kuwait,

gli Stati Uniti e l’Arabia Saudita, mantenendo però i canali

negoziali con l’Iran, arcinemico di Riad. Anche il re saudita

Salman, 84 anni, è gravemente malato e, come l’emiro del Kuwait,

era stato ricoverato negli Stati Uniti l’anno scorso. Il

probabile successore alla guida del Kuwait, Nawwaf Sabah, era

stato nominato principe ereditario nel 2006 e da allora ha

ricoperto diversi incarichi nei governi del paese. (ANSA).



