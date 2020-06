Golf:PGA Tour, fino a 100.000 dollari per giocatori positivi

(ANSA) – ROMA, 26 GIU – Fino a un massimo di 100.000 dollari a patto che i giocatori eseguano alla lettera “le linee guida relative al protocollo di salute e sicurezza messo in atto durante i 10-14 giorni di quarantena”.

Questa la cifra stanziata dal PGA Tour di golf per i golfisti che risultano positivi al Covid-19 durante i tornei.

Somma totalmente diversa invece per i caddy (due questa settimana quelli positivi sul massimo circuito americano del green maschile), che potranno richiedere fino a un massimo di 10.000 dollari. (ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte