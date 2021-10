Google, 1 mld di dollari per migliore connettività in Africa

Condividi l'articolo









(ANSA) – ROMA, 07 OTT – Google investirà un miliardo di

dollari nei prossimi cinque anni per consentire un accesso più

rapido e abbordabile in Africa, supportandone l’imprenditoria.

L’affidabilità di Internet è un problema nel continente in cui

meno di un terzo dei suoi abitanti – pari in complesso a circa

1,3 miliardi – sono connessi alla banda larga, secondo la Banca

mondiale. L’Africa, però, è un mercato promettente, avendo quasi

metà della sua popolazione di età inferiore ai 18 anni. Per

Sundar Pichai, amministratore delegato di Google e di Alphabet, “enormi progressi” sono stati fatti negli ultimi anni, ma è

necessario ulteriore lavoro per rendere “internet accessibile,

abbordabile e utile per ogni africano”. Gli investimenti

sosterranno dunque la trasformazione digitale assicurando

migliori connettività e accesso, come ha aggiunto in una nota. I

fondi saranno indirizzati alle infrastrutture di sviluppo tra le

quali il cavo sottomarino Equiano, che connetterà Sudafrica,

Namibia, Nigeria e l’isola di Sant’Elena con l’Europa. L’accordo

amplia l’impegno preso quattro anni fa da Google di dare

competenze digitali a circa 10 milioni di giovani africani e

piccole imprese. Google ha annunciato inoltre una partnership

con la compagnia di telecomunicazioni kenyota Safaricom per il

lancio di smartphone Android economici. Il progetto sarà

replicato nel continente con altre società come Airtel, Mtn,

Orange e Vodacom. (ANSA).



