Google acquista startup per occhiali, si prepara a metaverso

(ANSA) – MILANO, 06 MAG – Google ha acquistato una startup

chiamata Raxium specializzata in display MicroLed, che entra a

far parte della divisione Device and Services del colosso

americano. Secondo gli analisti, Raxium dovrebbe aiutare le mire

di Google nel metaverso, grazie alla realizzazione di un paio di

occhiali di realtà aumentata, successori dei Google Glass.

La startup produce display “ultracompatti, a bassa potenza, ad

alta risoluzione”, da poter utilizzare in una larga gamma di dispositivi, in modo particolare quelli indossabili, per

restituire all’utente una qualità di visione superiore senza

appesantire troppo gli accessori.

I termini dell’accordo non sono stati divulgati al momento.

“Oggi annunciamo che Google ha acquisito Raxium, un innovatore

nelle tecnologie di visualizzazione MicroLed a pannello

singolo”, ha scritto Rick Osterloh, Senior VP of Devices &

Services di Google, in un breve post sul blog. “Il team di

Raxium ha trascorso cinque anni nel creare display ad alta

risoluzione miniaturizzati, economici ed efficienti dal punto di

vista energetico, che gettano le basi per le future tecnologie

di visualizzazione”. Prima della conferma arrivata nelle scorse

ore, si era parlato di un accordo tra Google e Raxium già a

marzo, quando il sito The Information sottolineava l’interesse

dell’azienda nel voler internalizzare la produzione di elementi

chiave per prossimi dispositivi indirizzati al metaverso. A

differenza di altri big dell’hi-tech, come Meta, Google non si è

mai sbilanciata su progetti inerenti la realtà aumentata e

virtuale. L’anno scorso erano trapelate notizie sul sistema

operativo Augmented Reality, attraverso vari annunci di lavoro.

Gli occhialini di nuova generazione di Big G sono attesti per il

2024. (ANSA).



