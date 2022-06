Google Cloud presenta 2 nuove basi a Milano e Torino

Condividi l'articolo

Google apre due basi in Italia per i servizi cloud. Le nuove Google Cloud Region di Milano e Torino, e le potenzialità che offrono per l’economia italiana, saranno presentate il 15 giugno all’evento digitale ‘Il cloud. Pensato per l’Italia’ al MiCo di Milano. L’appuntamento sarà trasmesso in streaming anche su ANSA.it a partire dalle ore 9.30.

Le due basi, spiega Google, ospiteranno infrastruttura cloud per offrire ai clienti strumenti di analisi più intelligenti, servizi di rete, elaborazione, gestione e archiviazione dati e big data e una piattaforma aperta e sicura, collegata alla rete privata di Google, per avere accesso globale a tutti i servizi di Google Cloud Platform.

L’Italia è il primo paese nella regione Emea (Europa, Medio Oriente e Africa) ad ospitare due Google Cloud Region. Basi di questo tipo sono già presenti in Europa a Londra, Zurigo, Francoforte, in Belgio, nei Paesi Bassi e in Finlandia.

A presentare le Google Cloud Region di Milano e Torino saranno il ceo di Google Cloud, Thomas Kurian, e l’Italy Country Manager della società Fabio Fregi. All’evento parteciperanno, tra gli altri, la viceministra dello Sviluppo Economico, Alessandra Todde, l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Tim, Pietro Labriola. (ANSA).



