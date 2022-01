Google Maps, più dettagliata e inclusiva anche a Roma

Condividi l'articolo

Google Maps diventa più dettagliata e inclusiva anche a Roma con l’aiuto dell’intelligenza artificiale e la comprensione dei paesaggi urbani di tutto il mondo. Gli utenti potranno vedere dove sono i marciapiedi, le strisce pedonali e le isole pedonali, insieme alla forma e alla larghezza di una strada in pendenza. “Questi dettagli – spiega la società – sono utili perché sempre più persone cercano nuovi modi di muoversi in città a causa della pandemia e in questo modo potranno pianificare maggiormente il proprio percorso”. Inoltre, queste informazioni possono aiutare i pedoni a pianificare il percorso più adatto, specialmente quando si usa una sedia a rotelle o un passeggino. La funzionalità delle mappe stradali dettagliate è stata lanciata lo scorso agosto in diverse città del mondo.



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte