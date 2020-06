Google modifica privacy, dati cancellati dopo 18 mesi

Più controllo agli utenti sulla privacy di alcuni prodotti, eliminazione in automatico dei dati dopo 18 mesi, navigazione in incognito più facile: sono questi i principali aggiornamenti al via da oggi in tutto il mondo e annunciatI da Sundar Pichai, Ceo di Google.

“Mentre miglioriamo la privacy e la sicurezza nei nostri prodotti, continuiamo a farci portavoce dell’importanza di una regolamentazione equilibrata sull’uso dei dati in tutto il mondo, tra cui un’adeguata normativa sulla privacy negli Stati Uniti – dice Pichai in un post ufficiale – Per aiutare l’avanzamento di questo lavoro, abbiamo pubblicato una proposta di quadro normativo basato su alcune leggi e modelli realizzati nel resto del mondo, come per esempio il Gdpr europeo”, cioè la legge Ue sulla privacy in vigore da maggio 2018.

Tra le novità introdotte da Google, l’eliminazione dei dati dopo 18 mesi come impostazione predefinita nella ‘Cronologia delle posizioni’ e nelle ‘Attività web e app’ dei nuovi profili (impostazioni che possono sempre essere cambiate dall’utente).

Per chi ha invece già attivato questi prodotti, Google manderà delle notifiche per ricordare che esiste l’opzione eliminazione automatica. Questa novità non si applica a Gmail, Drive e Foto, che sono progettati – sottolinea la società – “per conservare in sicurezza i vostri contenuti personali per tutto il tempo di cui avete bisogno”. L’azienda ricorda poi che non vende “le informazioni a nessuno e nemmeno le usa per scopi pubblicitari”.





