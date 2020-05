Google, nuovi strumenti a sostegno Pmi

(ANSA) – ROMA, 28 MAG – Google si muove in supporto delle piccole imprese, colpite dalle conseguenze economiche del Covid, introducendo nuovi strumenti con cui chiedere sostegno ai cittadini. Le imprese potranno aggiungere al loro profilo “link di supporto”, attraverso cui chi vuole potrà fare una donazione o acquistare una gift card. La novità, introdotta nei primi sei Paesi nelle scorse settimane, ora arriva anche in Italia e in altre 17 nazioni.

“Le persone nel mondo stanno cercando di dare una mano. Le ricerche online globali su ‘come aiutare le piccole imprese’ hanno raggiunto il livello più alto mai registrato a marzo 2020, con un +700% da febbraio”, ha scritto in un post Jen Fitzpatrick, vicepresidente di Google Maps.

Cercando online il profilo di un’azienda, si potrà vedere se ha usato i link di supporto per chiedere aiuto. E nelle prossime settimane – ha spiegato Fitzpatrick – si potranno usare le mappe e il motori di ricerca di Google per vedere tutte le imprese nelle vicinanze che stanno chiedendo sostegno.(ANSA).



—

Fonte originale: Leggi ora la fonte