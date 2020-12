Google: Ok Ue ad acquisizione Fitbit, con condizioni

Via libera della Commissione Ue all’acquisizione di Fitbit da parte di Google, che dovrà però rispettare gli impegni proposti per rimediare ai dubbi di Bruxelles. “Possiamo approvare l’operazione perché gli impegni assicureranno che il mercato degli apparecchi indossabili e della salute digitale resteranno aperti e competitivi”, in particolare “determineranno come Google può utilizzare i dati raccolti, come sarà salvaguardata l’interoperabilità con Android e come gli utenti potranno continuare a condividere i dati sulla salute se lo desiderano”, ha detto la commissaria alla concorrenza Margrethe Vestager.

