Google: più colori e dettagli sulle Mappe, si vede la natura

Google porta la natura su Maps. Le Mappe del colosso californiano si arricchiscono di colori e dettagli in modo da far distinguere gli elementi naturali, dai ghiacciai ai deserti, dalle spiagge alle foreste, per gli oltre 100 milioni di chilometri quadrati di superficie terrestre coperti da Big G. E una maggiore accuratezza arriva anche in città, in modo da mostrare marciapiedi e attraversamenti pedonali a chi, anche a causa del Covid-19, preferisce spostarsi a piedi.

“Esplorare un luogo consente di vedere le sue caratteristiche naturali, così si possono facilmente distinguere spiagge e deserti da fiumi e laghi blu. Con un colpo d’occhio si può sapere quanto è lussureggiante un’area verde e se ci sono cime innevate sulle montagne”, scrive Google sul suo blog.

Passando alle città, a cominciare da Londra, New York e San Francisco sono in arrivo informazioni stradali più dettagliate.

Ad esempio “si potrà vedere esattamente dove si trovano marciapiedi, strisce e isole pedonali, informazioni cruciali se hanno esigenze di accessibilità”, osserva Google. “Questi dettagli sono particolarmente utili perché, a causa della pandemia, più persone scelgono di andare a piedi o usare mezzi di trasporto individuali”.



